Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в его камере в киевском СИЗО заявил, что собирается принять участие в выборах главы государства.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. «А куда деваться, использую своё конституционное право», — сказал журналист, отвечая на вопрос Денисовой, пойдёт ли он голосовать. Как отмечается, омбудсмен проверила условия содержания Вышинского в СИЗО. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским. 26 марта суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая.