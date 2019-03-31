Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«А куда деваться, использую своё конституционное право», — сказал журналист, отвечая на вопрос Денисовой, пойдёт ли он голосовать.
Как отмечается, омбудсмен проверила условия содержания Вышинского в СИЗО.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
26 марта суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая.