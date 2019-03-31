Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в его камере в киевском СИЗО заявил, что собирается принять участие в выборах главы государства.
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«А куда деваться, использую своё конституционное право», — сказал журналист, отвечая на вопрос Денисовой, пойдёт ли он голосовать.

Как отмечается, омбудсмен проверила условия содержания Вышинского в СИЗО.  

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.

26 марта суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая.

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