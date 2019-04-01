Наташа Королёва поздравила Зеленского с успехом на выборах

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Певица Наташа Королёва поздравила кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского с результатами в первом туре голосования.
Наташа Королёва поздравила Зеленского с успехом на выборах
  • РИА Новости

«Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые, видимо, имя способствует... Но это пока только первый тур», — приводит РИА Новости слова Королёвой.

Осенью 2016 года стало известно, что СБУ на пять лет запретила Королёвой въезд на территорию Украины. Певица является уроженкой Киева. В январе 2017 года сообщалось, что артистке разрешили посетить похороны бабушки на Украине. В сентябре 2018 года Королёва подала иск в ЕСПЧ в связи с запретом въезда на Украину

Первый тур выборов украинского президента состоялся в воскресенье, 31 марта. Зеленский лидирует — после обработки 80,20% протоколов он набирает 30,40% голосов, Порошенко получает 16,03%. Оба кандидата на данный момент проходят во второй тур выборов.

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