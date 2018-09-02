Наташа Королёва подала иск в ЕСПЧ в связи с запретом въезда на Украину

Российская певица Наташа Королёва подала иск в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иск уже находится в Европейском суде по правам человека. Информации от адвокатов о том, началось ли рассмотрение, у меня нет. Пока только подали, отправили документы», — рассказала она.

В октябре 2016 года стало известно, что Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну Королёвой, которая является уроженкой Киева.

При этом в январе 2017 года сообщалось, что артистке разрешили приехать на похороны бабушки.