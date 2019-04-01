Корабли НАТО зашли в грузинский порт Поти

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Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО зашли в грузинский порт Поти.
Корабли НАТО зашли в грузинский порт Поти
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинскую полицию, в Поти зашли нидерландский эсминец HNLMS Evertsen, турецкий TCG Yidirim, болгарский BGS Drazki и румынский ROS Regele Ferdinand.

Они будут находиться с визитом в Грузии до 4 апреля.

«В связи с агрессивными действиями России руководство НАТО приняло решение расширить своё присутствие в Чёрном море. Наша цель углубить отношения с Грузией в регионе Чёрного моря», — заявил командующий Второй постоянной военно-морской группой НАТО контр-адмирал Баудеваин Бутс.

Ранее сообщалось, что министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море.

1 апреля фрегаты королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании прибыли в порт Одессы. 6 марта в Одесский порт зашли два корабля НАТО Военно-морских сил Турции. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о заходе двух кораблей НАТО в порт Одессы.

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