Полиция получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах президента Украины
- Reuters
«31 марта в органы полиции поступило 151 заявление и сообщение, связанное с избирательным процессом», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
Отмечается, что «по одному факту начато уголовное производство по части второй статьи 158-2 («Фальсификация избирательных документов») в Херсонской области».
Ранее сообщалось о 25 нарушениях на выборах президента Украины.
В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме.
31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. Участки будут работать до 20:00.