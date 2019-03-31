Полиция получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах президента Украины

Национальная полиция Украины информирована о более чем 150 нарушениях, связанных с избирательным процессом на выборах президента страны.

«31 марта в органы полиции поступило 151 заявление и сообщение, связанное с избирательным процессом», — говорится в сообщении МВД в Twitter.

Отмечается, что «по одному факту начато уголовное производство по части второй статьи 158-2 («Фальсификация избирательных документов») в Херсонской области».

Ранее сообщалось о 25 нарушениях на выборах президента Украины.

В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. Участки будут работать до 20:00.