В ЦИК Украины назвали первые цифры явки на выборах президента
- Reuters
Об этом сообщили на брифинге Центризбиркома, который транслировал телеканал «112 Украина».
Ранее в МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента.
Также стало известно, что по состоянию на 09:00 мск на Украине не были открыты семь избирательных участков.
В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме.
31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.