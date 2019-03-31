В ЦИК Украины назвали первые цифры явки на выборах президента

В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что 5,5% избирателей к 10:00 проголосовали на выборах президента Украины.

Об этом сообщили на брифинге Центризбиркома, который транслировал телеканал «112 Украина».

Ранее в МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента.

Также стало известно, что по состоянию на 09:00 мск на Украине не были открыты семь избирательных участков.

В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.