В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента

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В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента
  • Reuters

«31 марта полиция зафиксировала 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении МВД в Twitter.

Отмечается, что с незаконной агитацией связаны 7 заявлений.

Ранее стало известно, что по состоянию на 09:00 мск на Украине не были открыты семь избирательных участков.

В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.

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