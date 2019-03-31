В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.

«31 марта полиция зафиксировала 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении МВД в Twitter.

Отмечается, что с незаконной агитацией связаны 7 заявлений.

Ранее стало известно, что по состоянию на 09:00 мск на Украине не были открыты семь избирательных участков.

В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они будут работать до 20:00.