На Украине за час голосования не открылось семь избирательных участков

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По состоянию на 09:00 мск на Украине не были открыты семь избирательных участков, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
На Украине за час голосования не открылось семь избирательных участков
  • Reuters

«Два участка в Киеве, в обычном режиме — человек забыл ключи от избирательного участка, а в другом случае опоздал председатель избирательного участка. Далее два участка в Одесской области, по одному в Херсонской, Запорожской и Киевской областях», — цитирует Князева телеканал «112 Украина».

По его словам, там также зафиксированы небольшие неполадки — например, отсутствие контрольных талонов для урн.

Князев отметил, что это незначительные нарушения, однако полиции пришлось их зафиксировать и провести проверку.

Уточняется, что на момент брифинга часть проблемных участков уже открылась.

Ранее в ЦИК Украины заявили, что выборы проходят в штатном режиме.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.

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