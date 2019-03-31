Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

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Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список «неприкасаемых» украинских граждан, якобы переданный американским послом в Киеве Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

Ранее Луценко заявил, что Мари Йованович ещё при первой встрече с ним передала список с именами людей, которых не должно преследовать украинское правосудие. 

«Раздобыл скрин… неприкасаемых. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор», — написал Мельничук.

Список включает 13 человек, в том числе бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, певца Святослава Вакарчука, журналиста Дмитрия Гордона и бывшего руководителя администрации президента Бориса Ложкина.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.

Кроме того, в американском посольстве заявили, что слова Луценко о передаче ему послом США списка «неприкасаемых» не соответствуют действительности.

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