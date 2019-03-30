В Казахстане прошла церемония прощания с погибшими при крушении вертолёта военными

В Казахстане прошла церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Жалагаш.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав вооружённых сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолёта», — указывается в заявлении ведомства.

Отмечается, что в ходе траурного мероприятия, выразив слова соболезнования родным и близким, министр сказал, что «гибель военнослужащих — это невосполнимая утрата и боль не только для семьи, но и всей армии Казахстана».

В память о погибших планируется возведение мемориала.

«После завершения церемонии прощания тела военнослужащих доставлены военно-транспортной авиацией к местам захоронений… Командованию сил воздушной обороны и местным органам военного управления поручено обеспечить погребение погибших военнослужащих с соблюдением воинского ритуала», — сообщается в пресс-релизе.

27 марта вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Кызылординской области.

13 военнослужащих, которые находились на борту воздушного судна, погибли.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ЧП.