Экипаж разбившегося в Казахстане вертолёта погиб

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Члены экипажа военного вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение в Казахстане, погибли. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Экипаж разбившегося в Казахстане вертолёта погиб
  • РИА Новости

«Экипаж вертолёта погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших», — написал он в своём Twitter.

По словам президента, вертолёт выполнял полёт в рамках военного учения по маршруту Актау — Чимкент.

Глава государства сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области. На борту находились 13 человек.

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