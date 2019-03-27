Экипаж разбившегося в Казахстане вертолёта погиб

Члены экипажа военного вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение в Казахстане, погибли. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Экипаж вертолёта погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших», — написал он в своём Twitter.

По словам президента, вертолёт выполнял полёт в рамках военного учения по маршруту Актау — Чимкент.

Глава государства сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области. На борту находились 13 человек.