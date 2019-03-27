На борту разбившегося в Казахстане вертолёта Минобороны находились 13 человек

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На борту вертолёта Ми-8 Минобороны Казахстана, разбившегося в Кызылординской области на юге страны, в момент крушения находились 13 человек.
На борту разбившегося в Казахстане вертолёта Минобороны находились 13 человек
  • РИА Новости

«27 марта 2019 года потерпел крушение вертолёт ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Состояние потерпевших уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.

Потерпевший крушение вертолёт следовал в составе звена из четырёх боевых вертолётов из Актау в Чимкент.

Отмечается, что перелёт проходил в тёмное время суток и в сложных метеорологических условиях.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области.

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