В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

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Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
  • РИА Новости

«Вертолёт при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит Министерству обороны Республики Казахстан», — приводит РИА Новости слова официального представителя комитета по ЧС Казахстана Нурсултана Нурахметова.

По предварительным данным с места происшествия, есть жертвы крушения, их число уточняется.

В январе сообщалось, что в микрорайоне Таусамалы Алма-Аты упал вертолёт Eurocopter 130, пилот погиб.

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