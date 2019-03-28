В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8

Короткая ссылка
Заместитель генпрокурора Казахстана Андрей Лукин рассказал, что по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в Кызылординской области возбуждено уголовное дело. Он также отметил, что расследование инцидента находится на контроле у генпрокурора республики.

«Главная военная прокуратура на сегодняшний день надзирает за возбуждённым уголовным делом, проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия — всё это находится на контроле у генерального прокурора Казахстана», — приводит его слова РИА Новости.

27 марта вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Кызылординской области. 

13 военнослужащих, которые находились на борту воздушного судна, погибли.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить