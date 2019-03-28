В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8
«Главная военная прокуратура на сегодняшний день надзирает за возбуждённым уголовным делом, проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия — всё это находится на контроле у генерального прокурора Казахстана», — приводит его слова РИА Новости.
27 марта вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Кызылординской области.
13 военнослужащих, которые находились на борту воздушного судна, погибли.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ЧП.