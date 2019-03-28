В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8

Заместитель генпрокурора Казахстана Андрей Лукин рассказал, что по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в Кызылординской области возбуждено уголовное дело. Он также отметил, что расследование инцидента находится на контроле у генпрокурора республики.

«Главная военная прокуратура на сегодняшний день надзирает за возбуждённым уголовным делом, проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия — всё это находится на контроле у генерального прокурора Казахстана», — приводит его слова РИА Новости. 27 марта вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Кызылординской области. 13 военнослужащих, которые находились на борту воздушного судна, погибли. Президент страны Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ЧП.