В Минобороны Казахстана прокомментировали крушение вертолёта Ми-8

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В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали крушение военного вертолёта Ми-8 в Жалагашском районе Кызылординской области, на борту которого находились 13 человек.

«При выполнении воинского долга в результате крушения вертолёта Вооружённых сил Республики Казахстан 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что весь личный состав вооружённых сил страны выражает соболезнования родным и близким погибших военных.

«Руководством Министерства обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Кызылординской области. 

Находившиеся на борту 13 человек погибли.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отдал распоряжение начать расследование произошедшего, а также выразил соболезнования родным и близким погибших.

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