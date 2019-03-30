В ЛНР сообщили о 10 случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что представители Вооружённых сил Украины в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом передаёт Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Огонь вёлся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, ручных противотанковых гранатомётов ПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — говорится в тексте.

Отмечается, что обстрелам подверглись в том числе районы Золотого-5, посёлков городского типа Калиново и Фрунзе, сёл Желобок, Сокольники.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Донбассе был сбит украинский беспилотник с минами на борту, который снимал маршруты проезда патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и мог угрожать наблюдателям.