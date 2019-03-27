Новая встреча контактной группы по Донбассу пройдёт 10 апреля

Следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске 10 апреля. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Следующая наша встреча состоится 10 апреля», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил о поддержке плана председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по восстановлению мира на Украине.

В конце января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

По его словам, это предполагает, что в регионе «будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность в Донбассе».