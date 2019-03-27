МИД России прокомментировал приговор по делу о событиях 1991 года в Литве

МИД России прокомментировал приговор Вильнюсского окружного суда, который признал виновными 67 граждан России по делу о событиях 13 января 1991 года.

«В ходе процесса были попраны основополагающие принципы правосудия, прежде всего о недопустимости придания правовым нормам обратной силы. Проигнорированы свидетельства, опровергающие причастность советских военнослужащих к гибели гражданских лиц в тот трагический день», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

В МИД отметили, что «попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».

В ведомстве подчеркнули, что продолжат оказывать россиянам, ставшим жертвами судебного произвола, всю необходимую поддержку и содействие.

27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.

Сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.