СК России оценит действия вынесших приговор Язову литовских судей

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что СК начал проверку в отношении литовских судей после вынесения ими приговора бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову за события 1991 года.
СК России оценит действия вынесших приговор Язову литовских судей
  • РИА Новости

«Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Язова», — приводит РИА Новости слова Петренко.

27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. 

Сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что происходящее является безобразным фактом.

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