СК России оценит действия вынесших приговор Язову литовских судей
- РИА Новости
«Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Язова», — приводит РИА Новости слова Петренко.
27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.
Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что происходящее является безобразным фактом.