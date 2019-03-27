СК России оценит действия вынесших приговор Язову литовских судей

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что СК начал проверку в отношении литовских судей после вынесения ими приговора бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову за события 1991 года.

«Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Язова», — приводит РИА Новости слова Петренко.

27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.

Сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что происходящее является безобразным фактом.