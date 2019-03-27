В партии Бойко назвали местью заявление Луценко об уголовном деле

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировала планы генпрокурора Украины Юрия Луценко завести уголовное дело по факту незаконного пересечения границы председателем политсовета партии Медведчуком и кандидатом в президенты Юрием Бойко.

«К политическому преследованию кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подключились министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В партии считают, что «это преследование является местью за позицию Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые отстаивают интересы украинцев, страдающих от тарифного геноцида и ставших заложниками антинародной политики, которую проводит коррумпированная украинская власть, действующая по указке Вашингтона и МВФ».

В заявлении подчёркивается, что «стратегической целью переговоров в Москве была защита экономических интересов Украины и украинских граждан, что полностью соответствует статье 17 Конституции Украины, которая гласит: «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение её экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа».

22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.

Позднее Луценко заявил, что в среду, 27 марта, будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.