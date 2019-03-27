ВМС Украины и Франции провели совместные учения в Чёрном море

Военно-морские силы Украины и Франции провели совместные учения типа PASSEX в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины.

«В акватории Чёрного моря тральщик Capricorne Военно-морских сил Французской Республики совместно с ракетным катером «Прилуки» ВМС ВС Украины провёл тренировку типа PASSEX», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе морских манёвров «основное внимание уделялось повышению совместимости, отработке взаимодействия в составе отряда кораблей, а также осуществлению совместных противоминных действий».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что, по его мнению, в течение пяти лет страна «приблизится» к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.