ВМС Украины и Франции провели совместные учения в Чёрном море

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Военно-морские силы Украины и Франции провели совместные учения типа PASSEX в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины.
ВМС Украины и Франции провели совместные учения в Чёрном море
  • ©mil.gov.ua

«В акватории Чёрного моря тральщик Capricorne Военно-морских сил Французской Республики совместно с ракетным катером «Прилуки» ВМС ВС Украины провёл тренировку типа PASSEX», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе морских манёвров «основное внимание уделялось повышению совместимости, отработке взаимодействия в составе отряда кораблей, а также осуществлению совместных противоминных действий».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что, по его мнению, в течение пяти лет страна «приблизится» к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.

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