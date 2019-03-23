Порошенко рассказал о «приближении» Украины к ЕС и НАТО
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«В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО», — цитирует его ТАСС.
По словам Порошенко, без членства в этих объединениях мир и безопасность на Украине «будут зависеть от России».
Ранее Порошенко пообещал соотечественникам в случае своего переизбрания на пост главы государства построить «великую страну богатых людей».
Также Антон Бредихин, политолог, кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований, в беседе с Nation News объяснил заявление советника главы МИД Украины Тараса Качки, по словам которого Европейский союз не видит возможностей для интеграции Украины в свой рынок.