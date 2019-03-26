Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине
«Я против того, чтобы запрещали изучение русского языка... Если человек изучает русский, арабский, немецкий, французский — на здоровье, изучай. Чем больше языков знаешь, тем лучше», — цитирует его РИА Новости.
При этом Ляшко подчеркнул, что чиновники обязаны говорить на государственном языке — украинском.
Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который вещал бы в Крыму и Донбассе.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.