Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине

Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.

«Я против того, чтобы запрещали изучение русского языка... Если человек изучает русский, арабский, немецкий, французский — на здоровье, изучай. Чем больше языков знаешь, тем лучше», — цитирует его РИА Новости.

При этом Ляшко подчеркнул, что чиновники обязаны говорить на государственном языке — украинском.

Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который вещал бы в Крыму и Донбассе.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.