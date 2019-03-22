В Раде призвали упразднить должность президента Украины

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Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
В Раде призвали упразднить должность президента Украины
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».  

«Если мы думаем об Украине, о её будущем, то было бы идеально, чтобы Рада за оставшийся период до парламентских выборов спасла страну, упразднив президентский пост», — заявил он.

По его словам, должность президента его стране «кроме несчастья, ничего не дала». 

Ранее внефракционный депутат Рады Виктор Балога предположил, что украинский лидер Пётр Порошенко полетит на Марс ради второго срока на посту президента.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предлагал в свою очередь ликвидировать должность премьер-министра в стране.

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