Ляшко предложил упразднить должность премьер-министра Украины
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Он заявил, что президент Украины должен быть главой государства и исполнительной власти.
По его мнению, лидер страны должен формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране.
«(Предлагаю. — RT) должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10—12», — написал он.
Также Ляшко предложил сократить численность депутатов Верховной рады с 450 до 250 человек.
Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о необходимости усилить полномочия премьер-министра Украины.