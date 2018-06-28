Ляшко предложил упразднить должность премьер-министра Украины

Короткая ссылка
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать должность премьер-министра Украины. Об этом он написал в своём Facebook.
Ляшко предложил упразднить должность премьер-министра Украины
  • ©Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

Он заявил, что президент Украины должен быть главой государства и исполнительной власти.

По его мнению, лидер страны должен формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране. 

«(Предлагаю. — RT) должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10—12», — написал он.

Также Ляшко предложил сократить численность депутатов Верховной рады с 450 до 250 человек.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о необходимости усилить полномочия премьер-министра Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить