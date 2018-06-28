Гройсман предложил усилить полномочия украинского премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью порталу «Обозреватель» заявил о необходимости усиления полномочий главы украинского правительства в Конституции страны.

«Роль премьер-министра в исполнительной власти должна быть однозначно усилена», — сказал он.

По его словам, нынешние полномочия премьера на Украине недостаточны и ограничены.

«Проблема в том, что премьер-министр не имеет права даже выдать распоряжения, указы. Их принимает только коллегиальный орган. Это размытая ответственность, размытые полномочия», — сказал украинский премьер.

Гройсман добавил, что глава украинского правительства может давать поручения, собирать кабинет министров и вносить представления правительства по некоторым вопросам.

Ранее Гройсман заявил о намерении выявить «дурь» правоохранительных органов Украины.