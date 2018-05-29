Гройсман назвал отношения с Россией дружбой с медведем

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сравнил отношения с Россией с попыткой подружиться с «диким медведем».

«Отношения с Россией. Представьте: в клетке сидит дикий, злой, голодный медведь, а вы заходите в клетку и говорите: «Давайте дружить!» Всем же очевидно, чем закончится такая дружба», — написал украинский премьер в Twitter.

Ранее Владимир Гройсман пригрозил России разрывом экономических отношений между странами.