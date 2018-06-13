Гройсман заявил о намерении выявить «дурь» правоохранительных органов Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует провести аналитическую работу, чтобы выявить «дурь» каждого правоохранительного органа Украины.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я поручил, чтобы мы начали сейчас анализировать эффективность возбуждения уголовных дел, проведения проверок, оснований для проведения проверок. Я хочу сделать аналитику, где дурь каждого правоохранительного органа будет совершенно очевидной», — сказал он на заседании правительства.

Гройсман также уточнил, что каждое нарушение со стороны сотрудников правоохранительных органов должно при этом сопровождаться фамилиями людей, ответственных за несоблюдение законодательства.

«Я готов вычищать полностью систему Нацполиции. Я убеждён, что это полностью соответствует позиции министра внутренних дел, руководителя Нацполиции, смежных органов и руководителей, и нас здесь правительство тоже поддерживает», — добавил премьер.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской.