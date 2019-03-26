Порошенко предостерёг украинцев от «не верящей слезам Москвы»

Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил о недопустимости для украинцев ради достижения мира в стране вставать на колени перед российским лидером Владимиром Путиным.

«У нас есть силы, у нас есть международная поддержка... Альтернатива, когда украинцам предлагают стать на колени, ползти, плакать и вымаливать сегодня прощения у Путина, — запомните: Москва слезам не верит», — приводит пресс-служба слова украинского лидера.

Порошенко при этом заявил, что Украина совместно с европейскими партнёрами разработала чёткий план по реализации в Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН.

Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский рассказал о своей готовности встать на колени перед Путиным перед началом войны в Донбассе.