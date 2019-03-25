В Британии опровергли слова Тимошенко о расследовании против Порошенко
- Reuters
«На фоне последних спекуляций британский офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в Евросоюзе начали антикоррупционное расследование против Порошенко. По её словам, им занимаются Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) и британский SFO.
Позднее в OLAF опровергли заявление Тимошенко, а предвыборный штаб Порошенко потребовал от неё извинений.