В Британии опровергли слова Тимошенко о расследовании против Порошенко

Британский офис по расследованию мошенничеств (SFO) не проводит никаких расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

«На фоне последних спекуляций британский офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в Евросоюзе начали антикоррупционное расследование против Порошенко. По её словам, им занимаются Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) и британский SFO.

Позднее в OLAF опровергли заявление Тимошенко, а предвыборный штаб Порошенко потребовал от неё извинений.