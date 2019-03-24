В ЕС опровергли слова Тимошенко о расследовании против Порошенко

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В ЕС опровергли заявление кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко о том, что бюро по вопросам противодействия мошенничеству начало расследование в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
В ЕС опровергли слова Тимошенко о расследовании против Порошенко
  • Reuters

Об этом «Европейской правде» сообщили в представительстве Европейского бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) на Украине.

«OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может быть представлять интерес для расследования, OLAF оценит её в контексте наших обычных процедур», — заявили там.

Ранее Тимошенко заявила, что в Евросоюзе начали антикоррупционное расследование против Петра Порошенко.

По её словам, расследование начали OLAF и британский офис по борьбе с мошенничеством SFO.

Также Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

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