Тимошенко заявила о начале антикоррупционного расследования против Порошенко в ЕС

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Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в Евросоюзе начали антикоррупционное расследование против украинского лидера Петра Порошенко.
Тимошенко заявила о начале антикоррупционного расследования против Порошенко в ЕС
  • Reuters

«Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование», — заявила Тимошенко в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на её странице в Facebook.

Она также назвала структуры, которые, по её словам, начали расследование. 

«Две структуры: первая — это OLAF, это европейский антикоррупционный офис (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. — RT)… Вторая структура — это британская, называется SFO, британский офис, который занимается коррупцией в крупных масштабах. Две структуры, а также суд Кипра приняли к расследованию коррупционные дела не по факту, не какие-то отдельные эпизоды, а конкретно против Петра Порошенко», — отметила Тимошенко.

Ранее Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

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