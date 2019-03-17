Тимошенко заявила о намерении наказать Порошенко за коррупцию в армии

Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что планирует добиться того, чтобы действующий украинский лидер Пётр Порошенко и его окружение ответили перед законом за коррупцию в армии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности», — сказала она во время митинга в украинском городе Чугуеве.

Также политик отметила, что нынешняя власть должна понести ответственность и за проводимую в стране тарифную политику.

Ранее Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.