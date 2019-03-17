Тимошенко заявила о намерении наказать Порошенко за коррупцию в армии
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности», — сказала она во время митинга в украинском городе Чугуеве.
Также политик отметила, что нынешняя власть должна понести ответственность и за проводимую в стране тарифную политику.
Ранее Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.