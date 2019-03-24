Штаб Порошенко потребовал извинений у Тимошенко за слова о расследовании
- РИА Новости
«Скорее само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи», — говорится в сообщении штаба в Facebook.
Ранее, как сообщила «Европейская правда», в ЕС опровергли заявление Тимошенко о том, что бюро по вопросам противодействия мошенничеству начало расследование в отношении Порошенко.
По её словам, расследование начали OLAF и британский офис по борьбе с мошенничеством SFO.