В Госдуме оценили слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае прекращения транзита российского газа.

«На сегодняшний день транзит через Украину в год составляет 85 млрд кубов газа. С запуском «Северного потока — 2» в транзите газа через Украину не будет необходимости. Поэтому политики в Киеве боятся, что они лишатся транзита и получаемых от него средств, которые составляют порядка $3 млрд в год», — сказал он.

Депутат также отметил, что российская сторона, в свою очередь, всегда подчёркивала, что заинтересована в сохранении транзита через территорию Украины.

«Это дополнительная возможность поставки газа в Европу. Через Украину удобна поставка в такие страны, как Молдавия и Словакия. Так что Россия заинтересована в сохранении транзита. Вопрос только в том, на каких условиях», — считает Завальный.

Ранее Рабинович заявил, что Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.