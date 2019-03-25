Эксперт оценил слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае прекращения транзита российского газа.

«Действительно, Украина теряет около $3 млрд. До $5 млрд они всё-таки загнули, столько Киев не получал. Конечно, это будет большой удар для страны, потому что источников дохода у неё сейчас не очень много, тем более таких, когда ничего не надо делать. То есть в советское время им проложили трубу на территории — и они, даже особо её не ремонтируя, получают доходы. Плюс это такой экономико-политический статус Украины, она транзитёр. Без транзита — большой вопрос, кому страна вообще будет нужна в качестве какого-то политического игрока», — сказал эксперт.

Он также отметил, что разговоры об отсутствии транзитного договора преждевременны.

«Ещё больше чем полгода можно вести переговоры, они не были признаны несостоявшимися, трёхсторонняя комиссия всё ещё существует. С российской стороны, наоборот, все настроены оптимистично, мы намерены сохранять транзит», — считает Юшков.

Ранее Рабинович заявил, что Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.