В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

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Украина потеряет не менее $3-5 млрд в случае утраты транзита российского газа. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум $3-5 млрд. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти и что с нами будет, на чём будем зарабатывать? » — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что действия Берлина, Москвы и части «украинского политического сообщества» могут привести к прекращению транзита газа через Украину.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза».

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