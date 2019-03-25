В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее $3-5 млрд в случае утраты транзита российского газа. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум $3-5 млрд. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти и что с нами будет, на чём будем зарабатывать? » — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что действия Берлина, Москвы и части «украинского политического сообщества» могут привести к прекращению транзита газа через Украину.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза».