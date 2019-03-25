В МИД намерены следить за ходом президентской кампании на Украине

В Министерстве иностранных дел России заявили о намерении следить за президентской кампанией на Украине, несмотря на отказ украинской ЦИК допустить российских наблюдателей в рамках миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ к выборам.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества. Намерены продолжать внимательно следить за ходом избирательной кампании на Украине», — указано в тексте.

При этом в МИД выразили надежду на то, что ОБСЕ сможет предоставить международному сообществу достоверную информацию об итогах выборов главы государства на Украине «без оглядки на политические пристрастия».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг российских наблюдателей.