Назарбаев рассказал Путину об отставке за несколько часов до оглашения решения
- РИА Новости
«Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы. Звонил он за пару часов до объявления», — цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, не исключено, что в скором времени начнётся подготовка к проведению переговоров между российской стороной и новыми представителями казахстанского руководства.
19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.
20 марта Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность главы государства.