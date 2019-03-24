Назарбаев рассказал Путину об отставке за несколько часов до оглашения решения

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал подробности состоявшегося 19 марта телефонного разговора ушедшего в отставку лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента России Владимира Путина.
Назарбаев рассказал Путину об отставке за несколько часов до оглашения решения
  • РИА Новости

«Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы. Звонил он за пару часов до объявления», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, не исключено, что в скором времени начнётся подготовка к проведению переговоров между российской стороной и новыми представителями казахстанского руководства.

19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.

20 марта Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность главы государства.

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