Столица Казахстана официально переименована в Нур-Султан
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Токаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан».
«Переименовать город Астану, столицу Республики Казахстан, в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Астана получила свое название в 1998 году. До 1961 года город назывался Акмолинск, затем был переименован в Целиноград, до 1998 года носил название Акмола.
Ранее стало известно, что депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы страны (Астаны) в Нурсултан в честь первого президента государства Нурсултана Назарбаева.