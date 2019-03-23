Столица Казахстана официально переименована в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан. Город получил название в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который ранее объявил о том, что покидает свой пост.

Токаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан».

«Переименовать город Астану, столицу Республики Казахстан, в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Астана получила свое название в 1998 году. До 1961 года город назывался Акмолинск, затем был переименован в Целиноград, до 1998 года носил название Акмола.

Ранее стало известно, что депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы страны (Астаны) в Нурсултан в честь первого президента государства Нурсултана Назарбаева.