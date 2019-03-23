Токаев поручил сократить расходы на имиджевые мероприятия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Туркестан высказался против излишних трат бюджетных средств на имиджевые мероприятия.

«Необходимо существенно сократить имиджевые мероприятия, проводимые в центре и на местном уровне. Я ставлю такую задачу правительству и акимам. Нам нужно прекратить расточительство на государственном уровне», — приводит пресс-служба казахстанского лидера его слова в Twitter.

Он отметил, что приоритетом бюджетных трат должны быть развитие и безопасность государства.

Ранее стало известно, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан с первым рабочим визитом.