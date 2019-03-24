Медведчук назвал условия для достижения мира в Донбассе

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мир в Донбассе возможно достичь путём компромисса при наличии у власти политической воли.

«Нужна политическая воля и за техникой вопрос стоять не будет», — сообщил политик в интервью телеканалу NewsOne.

По мнению Медведчука, необходимо идти на компромисс и обеспечить соблюдение прав жителей региона, сохранив особый статус Донбасса.

«Через гарантии безопасности, через управление этими территориями в будущем. Тот же особый статус», — пояснил он.

Ранее Медведчук назвал пиаром закрепление в украинской Конституции курса на вступление в НАТО.