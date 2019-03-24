Медведчук назвал пиаром закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук считает пиаром закрепление в Конституции Украины курса на вступление в НАТО и ЕС.

«Когда сегодня президент инициирует внесение изменений, допустим, о том, что Украина идёт в ЕС и НАТО... это чисто популизм и пиар во время избирательной кампании», — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

В частности, он отметил, что более 30% жителей Украины не поддерживают НАТО. Политик также подчеркнул, что данный курс приведёт скорее к расколу нации, чем к «гражданскому согласию».

«Сегодня поддерживают НАТО 42%, ну 44%. Выступают против — 34-36%. Какое согласие тех людей, которые выступают против?» — задался вопросом Медведчук.

7 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

В сентябре 2018 года эксперт Александр Охрименко прокомментировал в беседе с НСН информацию, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Раде соответствующие поправки в Конституцию.