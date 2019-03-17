Медведчук рассказал о нежелании Европы вовлекать США в переговоры по Донбассу

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Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что европейские партнёры Украины всегда были против участия США в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.
Медведчук рассказал о нежелании Европы вовлекать США в переговоры по Донбассу
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в эфире «Большого интервью» на телеканале «112 Украина».

«Надо ответить на вопрос: а почему США официально до сих пор не принимают участия, например, в нормандском формате? Не в минском формате, а в нормандском, потому что минский является производным. Потому что европейские партнёры Украины были против участия (американцев. — RT)», — указал он.

По его словам, в частности, Германия всегда выступала против участия Вашингтона в нормандском формате.

При этом Медведчук отметил, что Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не возражает, чтобы США принимали непосредственное участие в данных переговорах.

«Но есть возражения европейских коллег... Олланд, бывший тогда президентом Франции, также придерживался позиции, что европейцы сами с этим справятся», — заключил политик.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Мураева.

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