Медведчук рассказал о нежелании Европы вовлекать США в переговоры по Донбассу
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
Об этом он сказал в эфире «Большого интервью» на телеканале «112 Украина».
«Надо ответить на вопрос: а почему США официально до сих пор не принимают участия, например, в нормандском формате? Не в минском формате, а в нормандском, потому что минский является производным. Потому что европейские партнёры Украины были против участия (американцев. — RT)», — указал он.
По его словам, в частности, Германия всегда выступала против участия Вашингтона в нормандском формате.
При этом Медведчук отметил, что Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не возражает, чтобы США принимали непосредственное участие в данных переговорах.
«Но есть возражения европейских коллег... Олланд, бывший тогда президентом Франции, также придерживался позиции, что европейцы сами с этим справятся», — заключил политик.
Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Мураева.