Москалькова сообщила о переводе Вышинского в новую камеру
«Он переведён был два дня назад из той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам», — цитирует ТАСС Москалькову.
Ранее Москалькова прокомментировала исход заседания кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по делу Вышинского, которое состоялось 20 марта.
В свою очередь, журналист выразил уверенность в том, что в скором времени дело, открытое в его отношении, развалится.
Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.