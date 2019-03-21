Москалькова сообщила о переводе Вышинского в новую камеру

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в эфире телеканала «Россия-24», что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский переведён в камеру с условиями содержания, которые соответствуют международным правилам.

«Он переведён был два дня назад из той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам», — цитирует ТАСС Москалькову.

Ранее Москалькова прокомментировала исход заседания кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по делу Вышинского, которое состоялось 20 марта.

В свою очередь, журналист выразил уверенность в том, что в скором времени дело, открытое в его отношении, развалится.

Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.

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