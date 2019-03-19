МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
  • РИА Новости

«Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули дипломаты, никто не вправе указывать российскому руководству, как выстраивать график посещения регионов в своей стране.

18 марта Путин посетил Крым. Позднее в связи с этим украинская сторона выразила протест и направила соответствующую ноту Министерству иностранных дел России. 

В ходе поездки, выступая перед представителями общественности Крыма, глава государства в том числе задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.

Он также сравнил крымчан с бойцами Красной армии

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