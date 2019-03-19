МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
- РИА Новости
«Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули дипломаты, никто не вправе указывать российскому руководству, как выстраивать график посещения регионов в своей стране.
18 марта Путин посетил Крым. Позднее в связи с этим украинская сторона выразила протест и направила соответствующую ноту Министерству иностранных дел России.
В ходе поездки, выступая перед представителями общественности Крыма, глава государства в том числе задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.
Он также сравнил крымчан с бойцами Красной армии.