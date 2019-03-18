Украина выразила протест России из-за визита Путина в Крым

МИД Украины выразил решительный протест из-за визита президента России Владимира Путина 18 марта в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

«В связи с визитом Путина в АР Крым и Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», — говорится в сообщении.

18 марта Путин прибыл в Севастополь. Он заявил, что «крымская весна» показала, что Россия умеет себя любить и защищать.

Глава государства также сравнил жителей Крыма с бойцами Красной армии, сохранившими в годы войны любовь к Родине.

13 марта полуостров посетила французская делегация. Киев также осудил поездку французских политиков.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.