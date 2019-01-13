В Белоруссии оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов

Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовала от властей страны ограничить трансляцию российских телеканалов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте БНФ.

«Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и, по существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны», — указано в заявлении.

В партии призвали белорусские власти заменить российские каналы программами собственного производства или сбалансированным набором телепрограмм из разных стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Москву о возможной «потере союзника» на Западе.

Также Лукашенко заявил, что в 2019 и 2020 годах Белоруссию «будут пробовать на зуб» на предмет независимости.