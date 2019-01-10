Лукашенко предупредил Москву о возможной «потере союзника» на Западе

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возможный отказ России компенсировать Минску налоговый манёвр в нефтяной отрасли может привести к потере Москвой союзника.

«Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что потери от налогового манёвра в Белоруссии в текущем году составят «смешную сумму» — около $400 млн.

«Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберёт руководство России такой путь движения (отказ от компенсации. — RT) и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин «однозначно определили» отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня.