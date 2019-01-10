Лукашенко: в повестке дня нет вопроса об объединении с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин «однозначно определили» отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня.

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, слишком много в настоящее время «идёт разговоров об объединении двух государств», также много появилось вопросов в связи с церковью на Украине об автокефалии церкви в Белоруссии.

«Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — заявил он.

Ранее Лукашенко высказался о якобы попытках России «инкорпорировать» страну в свой состав под видом «глубокой интеграции». Об этом глава государства заявил, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что Москва готова и дальше снимать торговые барьеры в отношениях с Минском вплоть до создания эмиссионного центра, единой таможенной службы и суда в порядке, предусмотренном договором о создании Союзного государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема интеграции России и Белоруссии не предусматривает какого-либо присоединения государств.